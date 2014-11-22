Власть передана временному президенту Буркина-Фасо Кафандо

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Подполковник Исаак Зида, возглавлявший Буркина-Фасо после отставки бывшего главы республики Блэза Компаоре в конце октября, официально передал власть президенту переходного периода Мишелю Кафандо, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Компаоре объявил о своей отставке 31 октября после 27 лет правления — это случилось после митингов и демонстраций в столице Уагадугу, вызванных его намерением изменить конституцию страны, чтобы баллотироваться на следующий срок.

После этого военная верхушка назначила временным главой государства Исаака Зиду. В середине ноября военные и представители гражданских партий и движений согласовали принципы формирования нового правительства.

В соответствии с достигнутыми договоренностями военные передали пост временного президента экс-главе МИД Мишелю Кафандо, которому предстояло назначить премьер-министра. По условиям хартии переходного периода глава кабинета мог быть как гражданским, так и военным лицом. Выборы нового главы государства, как ожидается, должны состояться в ноябре 2015 года.