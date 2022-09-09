Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

Стороны обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов.

"Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов. Кроме того, Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени.

Напомним, что ранее в Украину было доставлено три ударных беспилотника "Байрактар". Украинцы собрали на них средства за три дня, но турецкая компания решила передать их бесплатно.

Также сообщалось о намерении построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" в Украине в конце 2023 года.