Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве на местных выборах, передает Report.
"Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы избирали тех людей, которым доверяем", - сказал на выходе из участка Зеленский.
После этого Зеленский подошел к волонтерам и заполнил форму опроса, который он инициировал и опустил ее в специальную урну.
Напомним, что Зеленский предложил в день проведения местных выборов провести еще всеукраинский опрос вне избирательных участков о пожизненном наказании для коррупционеров, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращения числа депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса и о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Отметим, что избирательные участки на местных выборах открылись в воскресенье в 8.00 (10.00 - бакинское время). Голосование продлится до 20.00 (22.00 - бакинское время).
Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок.