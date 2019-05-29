 Наверх

Владимир Зеленский предоставил азербайджанцу гражданство Украины - ФОТО

Владимир Зеленский предоставил азербайджанцу гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство проживающему в стране азербайджанцу.

Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ размещён на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, родившийся в 1990-м году в Азербайджане, ныне проживающий в Киеве, Самедзаде Эмин Иззет оглу принял гражданство Украины.

Как передаёт Report, Самедзаде получил образование в Киеве в Национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца. Он дошёл до полуфинала телешоу "Україна має талант" в качестве вокального исполнителя. Помимо этого, он является активным членом организации "Союз азербайджанской молодёжи Украины".

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi