Владимир Зеленский предоставил азербайджанцу гражданство Украины - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство проживающему в стране азербайджанцу.

Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ размещён на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, родившийся в 1990-м году в Азербайджане, ныне проживающий в Киеве, Самедзаде Эмин Иззет оглу принял гражданство Украины.

Как передаёт Report, Самедзаде получил образование в Киеве в Национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца. Он дошёл до полуфинала телешоу "Україна має талант" в качестве вокального исполнителя. Помимо этого, он является активным членом организации "Союз азербайджанской молодёжи Украины".