Владимир Зеленский посетит США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании Генассамблеи ООН накануне первой годовщины начала российско-украинской войны 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании Генассамблеи ООН накануне первой годовщины начала российско-украинской войны 24 февраля.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники во всемирной организации.

Напомним, что на прошлой неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила о намерениях президента Зеленского выступить на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН.

По сведениям источников, представители организации высоко оценили данную инициативу украинского лидера и пригласили его выступить на заседании ГА ООН.

Поездка состоится с учетом вопросов обеспечения безопасности.