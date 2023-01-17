Владимир Зеленский посетит США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании Генассамблеи ООН накануне первой годовщины начала российско-украинской войны 24 февраля.
Об этом местное бюро
Напомним, что на прошлой неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила о намерениях президента Зеленского выступить на заседании высокого уровня Генассамблеи ООН.
По сведениям источников, представители организации высоко оценили данную инициативу украинского лидера и пригласили его выступить на заседании ГА ООН.
Поездка состоится с учетом вопросов обеспечения безопасности.