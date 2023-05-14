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Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в оборонительной борьбе против российской агрессии.
Другие страны
14 мая 2023 г. 12:07
Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в оборонительной борьбе против российской агрессии.

Как передает Report со ссылкой на n-tv, запись с благодарностью Зеленский оставил в гостевой книге на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"В самое сложное время в новейшей истории Украины Германия оказалась нашим настоящим другом и надежным союзником, решительно стоя рядом с украинским народом в борьбе за свободу и демократические ценности", – написал Зеленский на английском языке в гостевой книге.

"Вместе мы победим и вернем мир в Европу", – добавил глава Украины.

Зеленский лично поблагодарил Штайнмайера за его поддержку. Он написал: "Спасибо вам, господин федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство".

Он также поблагодарил немецкий народ за его "фантастическую солидарность", написав на немецком: "Спасибо, Германия!"

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