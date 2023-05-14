Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в оборонительной борьбе против российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку в оборонительной борьбе против российской агрессии.

Как передает Report со ссылкой на n-tv, запись с благодарностью Зеленский оставил в гостевой книге на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"В самое сложное время в новейшей истории Украины Германия оказалась нашим настоящим другом и надежным союзником, решительно стоя рядом с украинским народом в борьбе за свободу и демократические ценности", – написал Зеленский на английском языке в гостевой книге.

"Вместе мы победим и вернем мир в Европу", – добавил глава Украины.

Зеленский лично поблагодарил Штайнмайера за его поддержку. Он написал: "Спасибо вам, господин федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и гостеприимство".

Он также поблагодарил немецкий народ за его "фантастическую солидарность", написав на немецком: "Спасибо, Германия!"