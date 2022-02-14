Владимир Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее".

Как передает Report, об этом он сказал в видеообращении, которое обнародовано в его Telegram-канале .

"Я обращаюсь ко всем представителям государства, государственных служащих, народных депутатов всех уровней, которые покинули страну или планируют сделать это в ближайшее время. Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать плечо к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом", - заявил Зеленский.

Вместе с тем президент обратился к олигархам, которые ранее выехали из Украины. Он сказал, что сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Он призвал бизнесменов "пройти такой тест достойно".

"Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояния".

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к украинским СМИ, призвал их работать на Украину, а не на собственников, которые убежали из страны.