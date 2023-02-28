Владимир Зеленский: Для инвестирования в восстановление Украины не стоит ждать завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на американский новостной портал Axios.

"Мы призываем все компании прийти в Украину и покинуть российский рынок. У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и ее инфраструктуры", - заявил Зеленский во вторник во время своего обращения к Совету директоров Национальной ассоциации промышленников.

По словам главы Украины, не следует ждать завершения войны для того, чтобы начать вкладывать инвестиции. "Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжелая работа уже начала давать результаты", - объяснил он.

По подсчетам Всемирного банка, сделанным в сентябре, на восстановление Украины потребуется 349 миллиардов долларов.

В Украине необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры и социальной сферы, жилые здания, целые города, отрасли промышленности и производства.

