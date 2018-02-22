Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Владимир Путин встретился с руководителями оборонных ведомств Азербайджана, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Армении, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.

Как передает Report со ссылкой на сайт Президента России, министры были приглашены на торжественный вечер по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце.

Владимир Путин поздравил участников встречи с наступающим Днем защитника Отечества, пожелав им и их сослуживцам успехов в обеспечении безопасности своих государств.

«У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства выразил надежду, что гости успеют познакомиться с работой Министерства обороны России, отметив, что главе ведомства Сергею Шойгу «есть, о чем рассказать» зарубежным коллегам.