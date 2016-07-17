​Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил попытку госпереворота

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в связи с попыткой госпереворота в Турции связался по телефону с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и передал соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв как среди мирных граждан, так и со стороны представителей сил правопорядка, противостоявших заговорщикам, а также пожелал скорейшего восстановления устойчивого конституционного порядка и стабильности в Турции.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента.

Глава России подчеркнул принципиальную линию страны на категорическую недопустимость в жизни государства антиконституционных действий и насилия. Кроме того, господин Путин отметил, что после снятия ограничительных мер количество российских туристов в Турции существенно возросло, и сообщил, что надеется на обеспечение максимальной безопасности россиян в Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что все необходимые шаги будут предприняты. Также, главы государств подтвердили договоренность о проведении в ближайшей перспективе личной встречи.