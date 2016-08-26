Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному указу президента, уволены генерал-майор полиции, замминистра внутренних дел по Башкортостану Вячеслав Андреев, генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Вадим Антонов, генерал-лейтенант полиции, замначальника Академии управления МВД РФ Василий Быкадоров, генерал-майор внутренней службы Пётр Иванов, генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ вневедомственной охраны МВД РФ Алексей Лаушкин.

Кроме того, своих должностей лишились генерал-майор юстиции, руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области Александр Тисковский, генерал-майор юстиции, первый замруководителя ГУ обеспечения деятельности СКР Виталий Фролов и генерал-майор юстиции, замруководителя ГУ процессуального контроля СК РФ Дмитрий Шершаков.