Путин прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Сирии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Россия и США добились существенных изменений в борьбе с терроризмом и нанесли серьезные удары по ИГ в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве, комментируя указ президента США Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии.

"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы, в Афганистан и в другие страны, откуда они приехали. Это большая опасность для всех нас, в том числе и для России, для США, для Европы, для азиатских и центрально-азиатских государств", - заявил В.Путин.

Говоря о выводе американских войск российский президент подчеркнул, что США присутствуют в Афганистане уже 17 лет и почти каждый год заявляют о том, что они выводят свои войска.

"Мы не видим пока признаков вывода американских войск, но допускаю, что это возможно. Тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования в Сирии", - отметил президент.

По его словам, присутствие американских войск в Сирии незаконно.

"Давайте не будем забывать, что присутствие этих войск является нелегитимным, оно не подтверждено решением Совбеза ООН, а только по решению СБ ООН может находиться воинский контингент, либо по приглашению законного правительства Сирии. Мы там по приглашению правительства Сирии", - сказал В.Путин.

Президент России поприветствовал решение США вывести свой контингент из Сирии. "Это правильно", - сказал глава российского государства.