Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Рамазан

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с исламским праздником Рамазан (Ид аль-Фитр - праздник разговения).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в поздравлении глава государства отметил, что мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, а также делами благотворительности и просвещения.

"Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких И конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь. Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки», - заключил президент.