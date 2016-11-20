Владимир Путин и Барак Обама поговорили на саммите в Перу

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама кратко побеседовали в кулуарах саммита АТЭС.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В начале заседания они поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", - сказал он.

По данным kp.ru, президент США подошел к Путину после встречи с главой МВФ. Разговор продлился несколько минут: "расстались президенты тепло"

Для Барака Обамы нынешний саммит - последний в качестве президента США. В январе 2017 года на этом посту его сменит избранный президент США Дональд Трамп.