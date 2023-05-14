Владимир Никитин: Россиянам нужно забыть про Олимпиаду

Российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает Report, такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель Московского полумарафона - 2023 Владимир Никитин.

"Я думаю, что в сегодняшней ситуации об Олимпиаде нужно забыть, - сказал Никитин. - Самое главное, чтобы все нормализовалось. Олимпиада в Париже - мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит в мире".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские легкоатлеты из-за обострения ситуации в Украине с марта 2022 года лишены возможности выступать на турнирах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. 28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде пока не принято.