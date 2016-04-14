Владимир Гройсман назначен премьер-министром Украины

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Украины Владимир Гройсман назначен премьер-министром.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в связи с этим Верховная Рада приняла соответствующее решение.

За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции. Кроме того, участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Гройсманом.

Напомним, на прошлой неделе Арсений Яценюк заявил о своей отставке.