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    Владимир Гройсман назначен премьер-министром Украины

    За данное решение проголосовали все участники собрания правящей коалиции

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Украины Владимир Гройсман назначен премьер-министром.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в связи с этим Верховная Рада приняла соответствующее решение.

    За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции. Кроме того, участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Гройсманом.

    Напомним, на прошлой неделе Арсений Яценюк заявил о своей отставке.

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