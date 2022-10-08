Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры отрицает причастность к подрыву

Самир Юсубов, назвавшийся владельцем фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту, отрицает причастность к инциденту.

Самир Юсубов, назвавшийся владельцем фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту, отрицает причастность к инциденту.

Как передает Report, видеообращение С.Юсубова опубликовали некоторые Telegram-каналы.

"Я, Юсубов Самир Сеймур оглы, 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту отношения не имею. Фура оформлена на меня, на ней работает дядя Юсубов Махир Насиб оглы. Всю жизнь занимается грузоперевозками", – говорит он на видео.

Информация С.Юсубова частично подтверждается данными из открытых источников. Человек по имени Юсубов Махир Насиб оглы ранее был оформлен как индивидуальный предприниматель в Татарстане, его деятельность была связана с автомобильным грузовым транспортом.

Сообщается, что в течение последних недель фура ездила по Краснодарскому краю. Вчера ночью ее видели в поселке Светлый Путь в Краснодарском крае, сегодня в 5 утра – в поселке Стрелка, что в 36 километрах. Этот путь машина преодолела за 6 часов. В 5:52 фура заехала на мост, в 6:05 взорвалась. С позавчера М.Юсубов не выходил на связь с родными.

Помимо этого, водитель грузовика, который взорвался на Крымскому мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет.

Согласно сообщению РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, его могли использовать "вслепую".

По словам собеседника, водителя использовали вслепую. Вероятно, он не знал о запланированном взрыве.

"На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки", - добавил собеседник.