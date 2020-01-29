Владелец "Титаника" подал в суд на правительственное ведомство США

Американская компания по подъему затонувших судов обвинила правительство США в сокрытии имевшего место столкновения подводной лодки с обломками легендарного "Титаника" на дне Атлантического океана.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Компания RMS Titanic Inc была в 1994 года признана лицом, обнаружившим затонувший "Титаник", она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения. Однако против планов компании выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) – правительственное метеорологическое ведомство США, которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей, отмечает британская газета Telegraph.

Поводом для обращения в суд стала экспедиция британской исследовательской субмарины Triton, которая, как выяснилось, столкнулась с обломками "Титаника" в связи с "сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями".

Однако NOAA упомянула об этом инциденте только 7 января. По мнению спасательной компании, затянувшийся период молчания свидетельствует о недостаточной ответственности NOAA и "поднимает ряд вызывающих тревогу вопросов". Юристы фирмы требуют предоставить видеозапись столкновения, а также вызывать в суд представителя NOAA для соответствующих объяснений.

По мнению издания, компания обратилась с иском, чтобы увеличить свои шансы выиграть другой процесс, начинающийся 20 февраля. На этих слушаниях спасатели попросят разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, известного как "голос "Титаника". В случае положительного вердикта компания готова поднять это устройство уже летом 2020 года.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским кораблем в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек.