О нас

Владельцы Discovery получат $125 млн в рамках соглашения о слиянии Warner Bros. 

Владельцы Discovery получат $125 млн в рамках соглашения о слиянии Warner Bros.  Инвесторы Discovery Inc., которые оспаривали слияние компании с подразделением WarnerMedia, принадлежащим ATT Inc., стоимостью 43 млрд долларов, достигли соглашения о выплате компенсации в размере 125 млн долларов.
Другие страны
6 июля 2024 г. 10:45
Владельцы Discovery получат $125 млн в рамках соглашения о слиянии Warner Bros. 

Инвесторы Discovery Inc., которые оспаривали слияние компании с подразделением WarnerMedia, принадлежащим AT&T Inc., стоимостью 43 млрд долларов, достигли соглашения о выплате компенсации в размере 125 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, претензии инвесторов заключались в том, что сделка привела к предоставлению неправомерных выгод инсайдерам компании.

Соглашение предусматривает, что компания, принадлежащая семье Ньюхаусов - основных акционеров оператора Discovery Channel, выплатит 100 млн долларов компенсации, в то время как экс-председатель Discovery Роберт Мирон и его сын Стивен должны выплатить оставшиеся 25 млн долларов.

Warner Bros. Discovery, Inc. - американский транснациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Компания была образована в результате отчуждения WarnerMedia компанией AT&T и ее слияния с Discovery Inc. 8 апреля 2022 года.

Группа пенсионных фондов, владевших акциями Discovery, инициировала судебный процесс в Канцлерском суде штата Делавэр. Они обвинили бывшего председателя Discovery и других лиц в проведении несправедливых переговоров о слиянии, итогом которого стало получение инсайдерами неправомерной выгоды в размере свыше 1 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам 
СМИ: ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам 
6 июля 2024 г. 11:06
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлах на юге Ливана
ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана
6 июля 2024 г. 09:41
Новый премьер Великобритании заявил Зеленскому о непоколебимой поддержке Киева
Новый премьер Великобритании заявил Зеленскому о непоколебимой поддержке Киева
6 июля 2024 г. 07:27
Программа США МБР Sentinel подорожала почти на $65 млрд
Программа США МБР Sentinel подорожала почти на $65 млрд
6 июля 2024 г. 06:37
Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения
Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения
6 июля 2024 г. 05:55
Байден назвал своего противника в Демократической партии
Байден назвал своего противника в Демократической партии
6 июля 2024 г. 04:08
Орбан ответил на критику по поводу своего визита в Москву
Орбан ответил на критику по поводу своего визита в Москву
6 июля 2024 г. 03:36
Reuters: Будапешт отменил встречу глав МИД ФРГ и Венгрии
Reuters: Будапешт отменил встречу глав МИД ФРГ и Венгрии
6 июля 2024 г. 02:16
Стармер представил новый кабмин Британии
Стармер представил новый кабмин Британии
6 июля 2024 г. 00:21
В Бундестаге призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС
В Бундестаге призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС
5 июля 2024 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi