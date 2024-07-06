Владельцы Discovery получат $125 млн в рамках соглашения о слиянии Warner Bros.

Инвесторы Discovery Inc., которые оспаривали слияние компании с подразделением WarnerMedia, принадлежащим ATT Inc., стоимостью 43 млрд долларов, достигли соглашения о выплате компенсации в размере 125 млн долларов.

Инвесторы Discovery Inc., которые оспаривали слияние компании с подразделением WarnerMedia, принадлежащим AT&T Inc., стоимостью 43 млрд долларов, достигли соглашения о выплате компенсации в размере 125 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, претензии инвесторов заключались в том, что сделка привела к предоставлению неправомерных выгод инсайдерам компании.

Соглашение предусматривает, что компания, принадлежащая семье Ньюхаусов - основных акционеров оператора Discovery Channel, выплатит 100 млн долларов компенсации, в то время как экс-председатель Discovery Роберт Мирон и его сын Стивен должны выплатить оставшиеся 25 млн долларов.

Warner Bros. Discovery, Inc. - американский транснациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Компания была образована в результате отчуждения WarnerMedia компанией AT&T и ее слияния с Discovery Inc. 8 апреля 2022 года.

Группа пенсионных фондов, владевших акциями Discovery, инициировала судебный процесс в Канцлерском суде штата Делавэр. Они обвинили бывшего председателя Discovery и других лиц в проведении несправедливых переговоров о слиянии, итогом которого стало получение инсайдерами неправомерной выгоды в размере свыше 1 млрд долларов.