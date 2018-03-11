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    ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - ВИДЕО

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал", ракета поразила цель на полигоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

    "Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сказали в ведомстве.

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