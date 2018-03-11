ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - ВИДЕО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал", ракета поразила цель на полигоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сказали в ведомстве.