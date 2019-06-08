Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по сирийской провинции Хама.
Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", видеозапись обстрела была опубликована агентством Step News.
На кадрах видно, как в воздух поднялся огромный столб дыма.
Отмечается, что российская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Закат.
#شاهد غارات روسية تهزّ قرية الزكاة شمالي #حماةhttps://t.co/TgiKq5AkX1 pic.twitter.com/54tVU7c6eD— Step News Agency (@Step_Agency) June 8, 2019
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