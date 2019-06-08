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ВКС России нанесли удар по сирийской провинции Хама

ВКС России нанесли удар по сирийской провинции Хама

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по сирийской провинции Хама.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", видеозапись обстрела была опубликована агентством Step News.

На кадрах видно, как в воздух поднялся огромный столб дыма.

Отмечается, что российская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Закат.

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