Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по сирийской провинции Хама.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", видеозапись обстрела была опубликована агентством Step News.

На кадрах видно, как в воздух поднялся огромный столб дыма.

Отмечается, что российская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Закат.