ВКС России нанесли 158 ударов в районе Пальмиры за сутки

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Российские Воздушно-космические силы за сутки осуществили 40 вылетов самолетов в районе города Пальмира в Сирии, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Нанесены удары по 158 объектам террористов, в результате которых уничтожены более 100 боевиков, 4 танка, 3 артиллерийские установки, 4 склада с боеприпасами и 5 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающиеся бои на востоке и западе Пальмиры, часть боевиков террористической группировки «ИГИЛ» была вынуждена отступить к северным окраинам города под давлением сирийской армии.