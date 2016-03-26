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    ВКС России нанесли 158 ударов в районе Пальмиры за сутки

    Уничтожены более 100 боевиков, 4 танка, 3 артиллерийские установки

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Российские Воздушно-космические силы за сутки осуществили 40 вылетов самолетов в районе города Пальмира в Сирии, сообщается на сайте Минобороны РФ.

    «Нанесены удары по 158 объектам террористов, в результате которых уничтожены более 100 боевиков, 4 танка, 3 артиллерийские установки, 4 склада с боеприпасами и 5 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающиеся бои на востоке и западе Пальмиры, часть боевиков террористической группировки «ИГИЛ» была вынуждена отступить к северным окраинам города под давлением сирийской армии.

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