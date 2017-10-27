ВКС РФ уничтожили за неделю более 650 объектов боевиков в Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю совершили более 360 вылетов в Сирии, в ходе которых было уничтожено более 650 объектов международных террористических группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликованы в инфографике Минобороны, размещенной в газете "Красная звезда".

Согласно опубликованным военным ведомством данным, воздушные суда других стран за неделю совершили у границ России 18 разведывательных полетов, из них 12 - на западном стратегическом направлении и два - на арктическом.

По данным Министерства обороны, три корабля вели разведку вдоль морских границ РФ.

Как следует из данных ведомства, истребители ВКС за прошедшую неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.