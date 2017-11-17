ВКС РФ уничтожили за неделю более 1250 объектов боевиков в Сирии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю совершили более 500 вылетов в Сирии, в ходе которых уничтожили более 1250 объектов международных террористических группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликованы в пятницу в инфографике Минобороны РФ, размещенной в газете "Красная звезда".

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) совершили в Сирии за неделю более 300 вылетов, обнаружив 432 объекта боевиков. Российскими саперами было проверено более 1238 га территории и обезврежено более 44,8 тыс. взрывоопасных предметов.