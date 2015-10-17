ВКС РФ нанесли удары по 49 объектам ИГ в Сирии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Авиагруппы ВКС РФ выполнили 39 боевых вылетов, нанесли удары по 49 объектам инфраструктуры террористов в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение суток 16 октября самолеты Военно-воздушных сил России наносили удары по подземным укрытиям, пунктам управления, заводам по производству самодельного вооружения, огневым позициям, артиллерии боевиков, складам с вооружением, боеприпасами и запасами материальных средств террористической организации ИГИЛ.

"С авиабазы Хмеймим выполнены 36 боевых вылетов, нанесены удары по 49 объектам в провинциях Хама, Идлиб, Латакия, Дамаск и Алеппо. В результате ударов уничтожены 11 командных пунктов и пунктов управления бандформирований", - сказал Конашенков.

Он отметил, что в том числе были уничтожены завод по изготовлению взрывных устройств, три огневые позиции артиллерии боевиков, девять складов вооружения и боеприпасов, две базы военной техники, 15 полевых лагерей и баз террористов, восемь укрепленных районов и оборонительных позиций.

"Все российские самолеты после выполнения боевых задач вернулись на базовый аэродром Хмеймим. Также, хочу подчеркнуть, что российские беспилотные средства в небе Сирии продолжают вести мониторинг обстановки", - заключил генерал.