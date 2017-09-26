ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты российской авиагруппы в Сирии в течение минувших суток нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля", - сказал он.

По информации Конашенкова, уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября с целью их захвата в заложники.