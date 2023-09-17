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Визы в польских консульствах выдавались в обмен на взятки

Визы в польских консульствах выдавались в обмен на взятки Правящую партию Польши "Право и справедливость" потрясли сообщения о том, что польские консульства выдавали визы в Африке и Азии в обмен на взятки, открывая мигрантам путь в Европейский Союз, который некоторые надеялись использовать его как путь в США.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 05:19
Визы в польских консульствах выдавались в обмен на взятки

Правящую партию Польши "Право и справедливость" потрясли сообщения о том, что польские консульства выдавали визы в Африке и Азии в обмен на взятки, открывая мигрантам путь в Европейский Союз, который некоторые надеялись использовать его как путь в США.

Как передает Report, об этом сообщает The Associated Press.

Подробности коррупционного скандала стали известны за месяц до парламентских выборов, которые пройдут 15 октября, и партия изо всех сил пытается справиться с последствиями.

Бывший заместитель министра иностранных дел, уволенный на фоне сообщений о его причастности к этой схеме, был госпитализирован после явной попытки самоубийства.

Партия "Право и справедливость" был лидером на выборах среди нескольких партий, и пока неясно, повлияет ли этот инцидент на его поддержку. Однако оппозиционные политики ухватились за "визовое дело", обвиняя правительство в коррупции и лицемерии, учитывая его жесткую антииммигрантскую риторику.

Ранее Министерство иностранных дел объявило об увольнении одного из сотрудников "в связи с продолжающимся расследованием нарушений в процессе выдачи виз". По его словам, речь идет о Якубе Осайде, директоре департамента по правовым вопросам и контролю за соблюдением законодательства. Министерство также объявило о проведении внеочередной проверки консульского департамента и всех консульских учреждений.

Позднее государственная прокуратура заявила, что предъявила обвинения семи лицам, подозреваемым в коррупционной деятельности при ускорении процедуры выдачи виз, а трое из них временно арестованы.

Генеральный прокурор Збигнев Зобро заявил, что власти работают над привлечением виновных к ответственности, и подчеркнул, что масштабы этого дела были меньше, чем утверждают СМИ и оппозиция: в рамках этой схемы было выдано всего 268 виз.

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Версия на азербайджанском языке Polşa konsulluqlarında rüşvət müqabilində vizalar verilib

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