Визовые центры России во Франции прекратят деятельность с 24 ноября

Визовые центры России в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября.

Визовые центры России в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило посольство РФ во Франции в соцсетях.

По вопросам получения виз нужно будет обращаться в консульства.

"С 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу. По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генконсульство в Страсбурге, генконсульство в Марселе и в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прием посетителей на оформление виз осуществляется только по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства.