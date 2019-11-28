​Визит президента Грузии на Украину отложен на 2020 год

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна была посетить Украину в ноябре текущего года, однако по просьбе украинской стороны визит отложен на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении администрации президента Грузии.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако из-за процессов, которые развиваются на Украине, по просьбе украинской стороны визит отложен на 2020 год", - сказано в заявлении.

В администрации также уточнили, что ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Грузию, что не соответствует действительности.