Визит председателя КНР в Японию отменен из-за коронавируса

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Запланированный на апрель визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

По его словам, "обе страны сейчас должны сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом". Новые сроки визита будут объявлены позднее.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Отметим, что число жертв нового коронавируса в Китае составило 3012 человек, выздоровели более 52 тысяч, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 80,4 тысяч.