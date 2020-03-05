Визит председателя КНР в Японию отменен из-за коронавируса

Запланированный на апрель визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.
По его словам, "обе страны сейчас должны сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом". Новые сроки визита будут объявлены позднее.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Отметим, что число жертв нового коронавируса в Китае составило 3012 человек, выздоровели более 52 тысяч, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 80,4 тысяч.