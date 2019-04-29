​Визит Макрона в Сербию намечен на 16 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Сербию с визитом 16 июля этого года.

Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Французский президент Эмманюэль Макрон прибудет в Сербию с визитом 16 июля", - сказал он.

Ранее посол Франции в Сербии Фредерик Мондолони сообщил, что Макрон посетит Белград с официальным визитом в июле. Визит французского лидера внесет вклад в динамичное развитие отношений двух стран, отметил дипломат.

Ранее Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже. Первоначально планировалось, что визит президента Франции в Сербию состоится в первой половине 2018 года, затем он несколько раз переносился.