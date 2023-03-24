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Визит Карла III во Францию перенеcен на фоне протестов против пенсионной реформы

Визит Карла III во Францию перенеcен на фоне протестов против пенсионной реформы Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, перенесен в связи с протестами в республике против пенсионной реформы.
Другие страны
24 марта 2023 г. 15:05
Визит Карла III во Францию перенеcен на фоне протестов против пенсионной реформы

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, перенесен в связи с протестами в республике против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Елисейского дворца.

"В связи с объявлением нового общенационального дня протеста во Франции против пенсионной реформы во вторник, 28 марта, визит короля Карла III в нашу страну, первоначально запланированный на 26-29 марта, будет перенесен", - отмечается в заявлении.

Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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