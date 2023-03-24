Визит Карла III во Францию перенеcен на фоне протестов против пенсионной реформы

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, перенесен в связи с протестами в республике против пенсионной реформы.

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, перенесен в связи с протестами в республике против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Елисейского дворца.

"В связи с объявлением нового общенационального дня протеста во Франции против пенсионной реформы во вторник, 28 марта, визит короля Карла III в нашу страну, первоначально запланированный на 26-29 марта, будет перенесен", - отмечается в заявлении.

Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.