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Визит главы МИД Великобритании в КНР станем первым за последние пять лет

Визит главы МИД Великобритании в КНР станем первым за последние пять лет Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит в среду визит в Пекин для стабилизации двусторонних отношений и обсуждения актуальных мировых проблем, включая войну в Украине.
Другие страны
30 августа 2023 г. 03:26
Визит главы МИД Великобритании в КНР станем первым за последние пять лет

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит в среду визит в Пекин для стабилизации двусторонних отношений и обсуждения актуальных мировых проблем, включая войну в Украине.

Как сообщает Report, в заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в КНР.

В ходе однодневной поездки Клеверли планирует провести встречи со своим китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэном. Британский министр, как следует из заявления, во время переговоров выразит мнение, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности".

В этой связи он призовет Китай содействовать завершению войны в Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата.

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