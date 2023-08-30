Визит главы МИД Великобритании в КНР станем первым за последние пять лет

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит в среду визит в Пекин для стабилизации двусторонних отношений и обсуждения актуальных мировых проблем, включая войну в Украине.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит в среду визит в Пекин для стабилизации двусторонних отношений и обсуждения актуальных мировых проблем, включая войну в Украине.

Как сообщает Report , в заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в КНР.

В ходе однодневной поездки Клеверли планирует провести встречи со своим китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэном. Британский министр, как следует из заявления, во время переговоров выразит мнение, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности".

В этой связи он призовет Китай содействовать завершению войны в Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата.