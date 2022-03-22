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Визит Джонсона в Киев пока не планируется

Визит Джонсона в Киев пока не планируется Визит главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Украину пока не планируется, но такая возможность будет изучена, если он получит официальное приглашение.
Другие страны
22 марта 2022 г. 23:11
Визит Джонсона в Киев пока не планируется

Визит главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Украину пока не планируется, но такая возможность будет изучена, если он получит официальное приглашение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в премьерской канцелярии.

"Мы, безусловно, изучим любое приглашение, если оно поступит, но в настоящий момент планов визита туда нет", - отметил представитель Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство PA.

Он также уточнил, что пока президент Украины Владимир Зеленский не приглашал Джонсона в Киев.

"Как вы знаете, премьер-министр практически ежедневно разговаривает с президентом Зеленским, и мы делаем все возможное, чтобы отвечать на любые высказываемые просьбы и продолжать играть роль координатора, которая представляется нам крайне важной для оказания поддержки Украине", - добавили в премьерской канцелярии.

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