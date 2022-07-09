Визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву отложен

Визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву, запланированный на 10–16 июля, отложен в связи с ситуацией в государстве.

Визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву, запланированный на 10–16 июля, отложен в связи с ситуацией в государстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в МИД Шри-Ланки.

"С учетом внутриполитической ситуации Сусил Премаджаянтха был вынужден отложить визит в Россию", - сказал источник.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе согласился уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.

Заявление было опубликовано после завершения совещания лидеров политических партий, которое прошло под председательством спикера страны Махинды Япы Абейвардены. Также по итогам встречи было решено, что президент Готабая Раджапакса должен уйти в отставку.

9 июля протестующие ворвались, а через некоторое время полностью взяли под контроль резиденцию Раджапаксы. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни граждан начались еще в апреле.