Визит Анджелины Джоли в лагерь беженцев в Греции вызвал большой ажиотаж - ВИДЕО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известная актриса и режиссер Анджелина Джоли приехала в лагерь беженцев, расположенный в греческом порту Пирей. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, появление знаменитости вызвало нешуточный ажиотаж в лагере.

Голливудская звезда встретилась с представителями греческих властей, а также самими беженцами. Она сообщила репортерам, что намеревалась также посетить приемные центры на острове Лесбос, однако этот визит был отменен.

Джоли является послом доброй воли при Совете ООН по правам беженцев и ранее уже побывала во временном поселении сирийцев в Ливане.