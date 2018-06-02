Visa объяснила массовый сбой в работе карт - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сбой в обслуживании клиентов платежной системы Visa в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой, работа системы частично восстановлена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении платежной системы.

"Владельцы карт Visa теперь могут использовать свои карты, так как мы в настоящее время работаем на уровне, близком к обычному. Проблема была связана с аппаратным сбоем. У нас нет причин полагать, что это связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", — говорится в сообщении.

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Платежная система Visa заявила о массовом сбое при в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы.

Как сообщает Report, компания заявила, что расследует причину сбоя.

Степень проблемы пока неясна, но клиенты Visa по всей Европе жалуются в твиттере, что их платежи были отклонены.

«В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых транзакций Visa в Европе», — сообщили в Visa.

«Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию», — говорится в заявлении Visa.

Регулятор платежных систем отмечает, что проблема ограничивается только карточками Visa.