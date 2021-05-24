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Вирусологи в Ухане тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе

Вирусологи в Ухане тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе Трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.
Другие страны
24 мая 2021 г. 07:21
Вирусологи в Ухане тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе

Трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

Как передает Report со ссылкой Wall Street Journal, об этом говорится в отчете американской разведки.

По данным спецслужб, ученые были вынуждены обратиться за помощью в больницу.

«Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Единственное, что не сообщалось, так это причина, по которой они заболели», – прокомментировал данные один из источников.

При этом источники разошлись в оценке надежности информации. Так, другой собеседник издания рассказал, что сведения были получены от международных партнерах и все еще нуждаются в подтверждении.

Как отмечает WSJ, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечки коронавируса из китайской лаборатории.

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