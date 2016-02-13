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    Вирус Зика выявлен у 5 тысяч беременных женщин в Колумбии

    Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Более 5 тыс. беременных женщин в Колумбии заражены вирусом Зика, продолжающего распространяться по Южной и Северной Америке, сообщает Reuters.

    Об этом говорится в заявлении национального института здравоохранения страны, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В настоящее время в стране зафиксирована 31 тыс. случаев заражения людей вирусом Зика, чуть более 5 тыс. из заразившихся составляют беременные женщины.

    Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных.

    Ранее сообщалось о 3 тыс. зараженных вирусом Зика беременных женщин в Колумбии.

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