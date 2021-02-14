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Виртуальный саммит G7 по коронавирусу пройдет 19 февраля

Виртуальный саммит G7 по коронавирусу пройдет 19 февраля Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 08:25
Виртуальный саммит G7 по коронавирусу пройдет 19 февраля

Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.

Как говорится в сообщении, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По задумке Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании. Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

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