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Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет

Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили в компании.
Другие страны
6 октября 2023 г. 22:49
Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. Через 45 минут после старта аппарат Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге до границы с космосом, после чего в режиме скользящего полета вернулся на Землю.

На борту суборбитального корабля на границе с космосом побывал экипаж из четырех человек, помимо астронавта-инструктора Бет Мозес, которая работает в Virgin Galactic, в него вошли космические туристы из США, Великобритании и Пакистана.

"Астронавт номер 019 из Пакистана стал первым человеком из этой страны, совершившим полет (в космос - ред.)", - сообщили в компании.

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