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"Винные пятницы" с британским премьером проводились всю пандемию

"Винные пятницы" с британским премьером проводились всю пандемию Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях.
Другие страны
15 января 2022 г. 03:48
Винные пятницы с британским премьером проводились всю пандемию

Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Mirror, премьер-министр призвал помощников "выпустить пар", несмотря на то что общение в помещении запрещено правилами изоляции.

"Регулярное мероприятие было настолько популярным, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными", - пишет издание и публикует фотографию доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит 11 декабря 2020 года.

Источники издания утверждают, что помощники по очереди по пятницам посещали магазин Tesco в Вестминстере с чемоданом на колесиках, чтобы заполнить холодильник емкостью 34 бутылки.

"Винные пятницы" являются давней традицией Даунинг-стрит, призванной помогать сотрудникам расслабиться в конце напряженной недели.

Однако мероприятия продолжались даже после того, как были введены ограничения из-за коронавируса, пишет издание. По его данным, к организованным пресс-службой канцелярии вечеринкам периодически присоединялись сотрудники из других частей здания. В частности, источники утверждают, что одним из постоянных участников "винных пятниц" в период локдауна был капитан Стив Хайэм, тогдашний советник премьер-министра по вопросам обороны, который сейчас командует новым авианосцем Королевских военно-морских сил Prince of Wales.

В настоящее время вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.

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