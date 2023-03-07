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Виндзорский замок переоборудуют под вкусы Карла III

Виндзорский замок переоборудуют под вкусы Карла III В Виндзорском замке начались работы по обустройству королевской резиденции в соответствии с ее новым хозяином, королем Карлом III.
Другие страны
7 марта 2023 г. 21:00

В Виндзорском замке начались работы по обустройству королевской резиденции в соответствии со вкусом ее нового хозяина - короля Карла III.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

На территории замка были замечены рабочие, занятые переоборудованием комнат, которые находились в личном пользовании покойной королевы Елизаветы II, в то время как сотрудники администрации выносят ее вещи и заносят вместо них предметы из коллекции Карла III. В частности, в замке разместят его любимые произведения искусства и антиквариат.

Возле замка короля, который известен своим вниманием к экологической повестке, устанавливают станции для зарядки электромобилей, а в парке высаживают новые деревья.

Отмечается, что ранее король Карл III не питал любви к Виндзорскому замку, предпочитая жить в замке Хайгроув в Глостершире. Однако в последнее время он все чаще проводил время в Виндзоре. Сейчас он бывает там два-три дня в неделю.

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