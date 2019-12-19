Вымышленная страна появилась в списке торговых партнеров США

Вымышленная страна из комиксов Marvel Ваканда оказалась в перечисленном на сайте американского минсельхоза списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

По его данным, вымышленное королевство обнаружил в списке торговых партнеров США исследователь Фрэнсис Цэнг, который искал информацию на сайте министерства."Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", - рассказал Цэнг.

Как пояснили в американском минсельхозе, специалисты включили Ваканду в список торговых партнеров США, чтобы протестировать работу сервиса на сайте ведомства.