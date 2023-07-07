О нас

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту Североатлантического альянса 11-12 июля 10 млн евро.
Другие страны
7 июля 2023 г. 15:39
Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту Североатлантического альянса 11-12 июля 10 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журналистам мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас.

"Работы по ремонту дорожного покрытия на улицах, ремонту тротуаров и пешеходных дорожек были бы сделаны так или иначе. Саммит их темпы ускорил, но вся эта инфраструктура, отремонтированная за 10 млн евро, будет служить горожанам и после встречи в верхах", - сказал он.

Весь бюджет двухдневного саммита составляет 17 млн евро. Входят ли в эту сумму, выделенную из госбюджета, затраты на приведение в порядок инфраструктуры Вильнюса, или это были деньги из городского бюджета, мэр не уточнил.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vilnius spends 10M euros to put infrastructure in order for NATO summit

Самое важное

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi