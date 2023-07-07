Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту Североатлантического альянса 11-12 июля 10 млн евро.

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту Североатлантического альянса 11-12 июля 10 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил журналистам мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас.

"Работы по ремонту дорожного покрытия на улицах, ремонту тротуаров и пешеходных дорожек были бы сделаны так или иначе. Саммит их темпы ускорил, но вся эта инфраструктура, отремонтированная за 10 млн евро, будет служить горожанам и после встречи в верхах", - сказал он.

Весь бюджет двухдневного саммита составляет 17 млн евро. Входят ли в эту сумму, выделенную из госбюджета, затраты на приведение в порядок инфраструктуры Вильнюса, или это были деньги из городского бюджета, мэр не уточнил.