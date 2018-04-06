Виктория Скрипаль после отказа о выдаче ей визе заявила, что Лондону есть что скрывать

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Двоюродная сестра пострадавшей в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль Виктория считает, что "британцам есть, что скрывать". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в пятницу телеканалу Sky News после того, как власти Великобритании отказались выдать ей визу для поездки в страну.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру. По информации агентства Reuters, пресс-секретарь МВД Соединенного Королевств объяснил отказ тем, что прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль "не соответствует иммиграционным правилам".