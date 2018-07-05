Виктория Скрипаль: Моя сестра чувствует себя хорошо

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Юлия Скрипаль, пострадавшая в британском Солсбери, чувствует себя хорошо".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила ее сестра Виктория.

"По тому тону и бодрому голосу, каким она говорила, я думаю, она себя прекрасно чувствует", - отметила В. Скрипаль.

Детали телефонного разговора со своей сестрой она не стала раскрывать.

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, которая сейчас проживает в Ярославле, собирается вновь подать документы на визу в Британию. Напомним, что весной этого года ей было отказано в выдаче визы, которая нужна для посещения родственников.