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    Виктория Скрипаль: Моя сестра чувствует себя хорошо

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Юлия Скрипаль, пострадавшая в британском Солсбери, чувствует себя хорошо". 

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщила ее сестра Виктория. 

    "По тому тону и бодрому голосу, каким она говорила, я думаю, она себя прекрасно чувствует", - отметила В. Скрипаль. 

    Детали телефонного разговора со своей сестрой она не стала раскрывать. 

    Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, которая сейчас проживает в Ярославле, собирается вновь подать документы на визу в Британию. Напомним, что весной этого года ей было отказано в выдаче визы, которая нужна для посещения родственников.

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