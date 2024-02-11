President
О нас

Премьер-министр Венгрии заявил об окончании эры господства Запада в мировой экономике

Премьер-министр Венгрии заявил об окончании эры господства Запада в мировой экономике Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 04:38
Премьер-министр Венгрии заявил об окончании эры господства Запада в мировой экономике

Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как передает Report со ссылкой на Die Presse, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

"Мы переживаем эпохальный сдвиг в мировой экономике, событие, которое может происходить раз в 500 лет. Доминирующее положение Запада закончилось. Мы признали, что в нашей глобальной торговой системе есть страны, которые больше и сильнее нас. Центр тяжести мировой экономики - центр денег и прибыли - смещается с Запада обратно в Азию. Ядро мировой экономики находится уже не в трансатлантическом, а в транстихоокеанском регионе", - приводит слова Орбана газета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi