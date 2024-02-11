Премьер-министр Венгрии заявил об окончании эры господства Запада в мировой экономике

Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как передает Report со ссылкой на Die Presse, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

"Мы переживаем эпохальный сдвиг в мировой экономике, событие, которое может происходить раз в 500 лет. Доминирующее положение Запада закончилось. Мы признали, что в нашей глобальной торговой системе есть страны, которые больше и сильнее нас. Центр тяжести мировой экономики - центр денег и прибыли - смещается с Запада обратно в Азию. Ядро мировой экономики находится уже не в трансатлантическом, а в транстихоокеанском регионе", - приводит слова Орбана газета.