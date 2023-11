Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценности

Представление демократической партией США собственных внешнеполитических интересов в качестве общечеловеческих ценностей - всего лишь маленькая уловка.

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети "X" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Демократы в США часто выдают свои внешнеполитические интересы за общечеловеческие ценности. Тем самым мы теряем возможность содержательного диалога. Природа споров о ценностях совершенно иная, чем споров об интересах. Интересы могут быть согласованы, ценности - нет".