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Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценности

Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценности Представление демократической партией США собственных внешнеполитических интересов в качестве общечеловеческих ценностей - всего лишь маленькая уловка.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 15:31
Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценности

Представление демократической партией США собственных внешнеполитических интересов в качестве общечеловеческих ценностей - всего лишь маленькая уловка.

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети "X" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Демократы в США часто выдают свои внешнеполитические интересы за общечеловеческие ценности. Тем самым мы теряем возможность содержательного диалога. Природа споров о ценностях совершенно иная, чем споров об интересах. Интересы могут быть согласованы, ценности - нет".

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Версия на английском языке Viktor Orban: Democrats in US often present their foreign policy interests as universal values 
Версия на азербайджанском языке Orban: "ABŞ demokratları öz maraqlarını bəşəri dəyərlər kimi təqdim edirlər"

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