Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценности
Виктор Орбан: США выдают собственные интересы за общечеловеческие ценностиПредставление демократической партией США собственных внешнеполитических интересов в качестве общечеловеческих ценностей - всего лишь маленькая уловка.
Представление демократической партией США собственных внешнеполитических интересов в качестве общечеловеческих ценностей - всего лишь маленькая уловка.
Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети "X" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Демократы в США часто выдают свои внешнеполитические интересы за общечеловеческие ценности. Тем самым мы теряем возможность содержательного диалога. Природа споров о ценностях совершенно иная, чем споров об интересах. Интересы могут быть согласованы, ценности - нет".
The #Democrats in the US often present their foreign policy interests as universal values. By doing so, we lose the possibility of a meaningful dialogue. The nature of disputes over values is completely different from disputes over interests. Interests can be aligned, values… pic.twitter.com/XNzHwamt1D